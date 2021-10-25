Тает на глазах: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» озвучила, сколько теряет в весе каждый день

Бывшая участница проекта Саша Черно взялась за себя и всего за две недели с небольшим сумела добиться впечатляющих результатов.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно на этот раз решила худеть окончательно и бесповоротно.

Всего две с небольшим недели прошло с того момента, как брюнетка прибегла к кардинальным мерам по борьбе с лишним весом.

Но результаты видны уже невооруженным глазом. Саша Черно призналась, что рада наблюдать за переменами в своем теле.

В сторис микроблога Саша Черно поделилась видео, на котором запечатлела момент взвешивания. Весы показали 155 килограммов.

Немало, но для Саши Черно это прекрасный результат. В комментарии к видео она озвучила, сколько граммов теряет каждый день на протяжении двух с половиной недель.

«Для кого-то это огромнейшая цифра. Для меня это маленькая победа. В среднем, в день уходит по 400 граммов. Минус десять, получается», — поделилась Саша Черно.

Напомним, на «Доме-2» для самой фактурной участницы устраивали перезагрузку. Благодаря ей, Саша Черно сумела избавиться от нескольких килограммов, но потом вновь запустила себя. Сейчас она уверяет, что настроена более решительно, чем на проекте.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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