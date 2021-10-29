В черном латексе: беременная Алена Рапунцель широко расставила ноги, показав аппетитный круп

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель озвучила прибавку в весе за первую половину ожидания малыша.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель готовится вновь стать мамой. Идет уже двадцать вторая неделя беременности.

Формы Алены Рапунцель меняются, но еще не настолько, чтобы она не могла позволить себе экстремальный «облегон».

На фото в сторис микроблога Алена Рапунцель предстала в костюме из черного латекса, развернувшись спиной к камере.

Подписчики сделали комплименты фигуре будущей мамы и спросили, сколько она прибавила в весе за первую половину беременности.

«Спасибо, — поблагодарила Алена Рапунцель фолловеров. — Четыре килограмма».

Напомним, сейчас Алена Рапунцель находится во Владивостоке вместе с сыном Богданом.

Муж Алены Рапунцель, Илья Семин, за ними не последовал. Пара крупно поссорилась. О причинах скандала Алена Рапунцель рассказывать отказывается.

Но она с уверенностью говорит, что больных отношений в ее жизни больше не будет. Означает ли это, что Алена Рапунцель готова расстаться с отцом нерожденного малыша или будет перевоспитывать Илью Семина, непонятно.

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