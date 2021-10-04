«Как принцесса»: беременная Алена Рапунцель в пышном платье из органзы предстала на гендер-пати

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится узнать, кто родится у нее и ее мужа Ильи Семина.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится вновь стать мамой. Весной будущего года она подарит своему мужу Илье Семину малыша. Кого именно – сына или дочку – она ждет, Алена Рапунцель узнает уже в этот понедельник.

Алена Рапунцель решила устроить красивый праздник, во время которого и узнает этот секрет.

На гендер-пати первой пришла подруга будущей мамы,экс-участница «Дома-2» Мария Кохно со своей мамой Ольгой. Маша уже успела поделиться в микроблоге первым фото с вечеринки, на котором предстала с Аленой и мамой.

«Мы пришли к Алене первые. Обычно я всегда опаздываю. P.S.: Я думаю, будет девочка, и уже готова плакать. Так здесь все круто и красиво! Алена как принцесса», — написала под фото Мария Кохно.

Алена Рапунцель выбрала для гендер-пати пышное платье, скрадывающее ее животик. Наряд из органзы пудрового оттенка сделал будущую маму очень нежной.

Напомним, на днях устраивали гендер-пати другие участники «Дома-2» — Вика Цатурян и Руслан Мацьолек. Пара узнала, что у них будет сын.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.