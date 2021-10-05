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«Я в шоке»: беременная Алена Рапунцель озвучила пол будущего ребенка

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель и рада, и немного разочарована одновременно.

«Я в шоке»: беременная Алена Рапунцель озвучила пол будущего ребенка
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Стало известно, кого же ждут беременная бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель и ее муж Илья Семин.

Накануне пара устроила гендер-пати, во время которого и узнала, кто – мальчик или девочка – у них родится.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась кадрами с вечеринки, на которых запечатлен кульминационный момент праздника. Будущие родители лопают воздушный шар и из него вырываются шарики поменьше, все они голубого цвета. Алена Рапунцель призналась, что ожидала немного другого. Она хотела девочку, ведь один мальчик у нее уже есть.

У Алены Рапунцель и Ильи Семина будет сын
У Алены Рапунцель и Ильи Семина будет сын. Фото: скрин instagram.com/alenatoffi_official/

«У нас будет сын. Наш второй защитник, моя опора, маленький малыш. Я в шоке, потому что была уверенна первое время, что девочка. Но бог дал мне еще сыночка. У Богдана будет братик», — написала в микроблоге Алена Рапунцель.

Напомним, накануне пол будущего ребенка рассекретила еще одна пара бывших участников «Дома-2» Вика Цатурян и Руслан Мацьолек. Они тоже ждут мальчика.

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«Дом-2»Алена РапунцельВика ЦатурянДети звезд «Дома-2»Илья Семинпол ребенка