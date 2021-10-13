«Очень оно сильное»: беременная Алена Рапунцель с мужем выбрали имя для будущего ребенка

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель пообещала непременно раскрыть, как они с супругом решили назвать малыша.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель и ее муж Илья Семин ждут ребенка. Наследник пары появится на свет примерно в начале весны.

Алена и Илья уже рассекретили пол будущего малыша – у них будет мальчик, и даже знают, как они его назовут.

Алена Рапунцель рассказала в микроблоге, что имя для сына придумал его отец.

«Да, муж выбрал имя. Но скажу его, конечно, попозже. Очень оно сильное», — поделилась Алена Рапунцель.

Напомним, о том, что она вновь ждет ребенка, Алена Рапунцель сообщила поклонникам в самом начале беременности – в июле этого года. Правда, экс-участница «Дома-2» надеялась, что на этот раз у нее будет дочка, ведь один сын у Алены уже есть.

Наследника Богдана Алена Рапунцель родила во время участия в проекте, а с его отцом Ильей Яббаровым она рассталась еще во время беременности.

Сейчас Богдану два с половиной года, родной папа с ним не общается. Зато с ролью отца прекрасно справляется муж Алены Рапунцель Илья Семин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.