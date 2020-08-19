«На Жади похож»: звезда «Клона» Мурилу Бенисио показал повзрослевшего сына от Джованны Антонелли

У актрисы есть еще двое детей, но от другого мужчины.

Бразильский артист Мурилу Бенисио, ставший известным в России после роли Лукаса в сериале «Клон», умудрился закрутить романы сразу с двумя своими партнершами по теленовелле. Правда, в разное время.

Во время съемочного процесса у него и Джованны Антонелли, исполнившей роль страстной Жади, вспыхнула любовь. В результате этих отношений родился сын Пьетро, но брак распался. И уже через 10 лет он жил в гражданском союзе с Деборой Фалабеллой, сыгравшей его дочь Мэл.

Отметим, что любвеобильный артист до Джованны был еще женат на актрисе Алессандре Негрини, известной по сериалу «Жестокий ангел». А теперь состоит в отношениях со сценаристом Мануэлой Диас.

Когда-то сын Пьетро сыграл роковую роль в жизни его матери, Джованна Антонелли влюбилась в американского бизнесмена Роберто Локашио и хотела уехать к нему на родину. Но Мурилу Бенисио не дал своего разрешения на вывоз сына, из-за чего исполнительнице роли Жади пришлось отказаться от своей любви. Тем не менее, звезда теперь счастлива с режиссером Леонарду Ногейра. Они воспитывают девочек-двойняшек девяти лет Антонию и Софию. А с бывшим мужем она, несмотря на прежние разногласия, смогла наладить добрые отношения.

Мурило часто видится с Пьетро и, судя по всему, очень гордится им, хотя и редко балует своих поклонников в Сети фотографиями наследника. Недавно он сделал исключение и показал снимок повзрослевшего сына.