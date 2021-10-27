Как сексуально: Джованна Антонелли в кипенно-белом купальнике повторила танец живота из сериала «Клон»

Прошло 20 лет с начала мировой премьеры фильма.

45-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, сыгравшая арабскую возлюбленную бразильца-Лукаса, решила вспомнить прошлое и станцевала под знакомую мелодию, эффектно двигая бедрами в такт музыке. Видео со своим знойным бэллидэнс актриса обнародовала в личном блоге.

Любимица публики была облачена в белоснежный купальник, удивляя своих фолловеров великолепной формой и подвижностью своих чарующих гибких бедер. Instagram звезд просто обрушился от восторженных комментариев! Многие сочли, что Антонелли с возрастом стала только интереснее и сексуальнее.

Напомним, мировая премьера бразильского сериала «Клон» состоялась в 2001-м году, а в 2004-м – российская. С тех пор прошло немало лет, однако многосерийную ленту любят зрители до сих пор, а танцы знойной Жади все еще тиражируются в Сети. Что говорить – от характерных движений животом красавицы в восточных нарядах глаз не оторвать.

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