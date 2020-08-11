«А наша Жади пампушкой была!»: звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли обнародовала фото из прошлого

Исполнительница главной роли (Жади) в сериале «Клон» Джованна Антонелли обнародовала в Сети редкие архивные кадры. На фото предстает она в детстве, ее брат и папа Гилтон Прадо.

«А наша Жади пампушкой была!», «Обожаю эту семью», «Какие вы милые и такие простые», «Очень похожа на папу!» — прокомментировали фото фолловеры.

Известно, что отец актрисы является известным оперным певцом, а мама Суэли Антонелли, итальянка по происхождению, добилась успеха в балете. Естественно, что в такой творческой семье она впитала артистизм с молоком матери.

Уже с 11 лет она выступала на любительских театральных подмостках. В 14 предстала на экранах ТВ в качестве соведущей шоу-программы. А в 18 лет Джованну уже лицезрели в сериале «Тропиканка», после этого актерская карьера звезды пошла вверх и до сих пор она является любимицей не только бразильской публики, но и российской.

Ранее артистка опубликовала в личном блоге фото со своим мужем режиссером Леонарду Ногейра. Джованна до сих пор официально не расписана с ним, однако подарила ему двух очаровательных дочек.