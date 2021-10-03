В очках и блузе оттенка капучино: повзрослевшая дочь покойной Юлии Началовой поделилась первым фото в Instagram

Дочери известной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре этого года исполнится уже пятнадцать лет.

Два с половиной года из них Верочка живет без мамы. Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от тяжелой болезни.

Вера Алдонина потихоньку завоевывает популярность поклонников. Девочка прекрасно поет и обладает талантом актрисы.

У Веры Алдониной есть несколько фанатских пабликов в Instagram. Ну, а теперь в этой соцсети есть и ее собственная страница. Судя по всему, вести свой аккаунт Вера Алдонина начала с согласия бабушки и дедушки – родителей покойной мамы, с которыми она живет.

О том, что ее внучка начала вести микроблог, в сторис сообщила мама Юлии Началовой Таисия.

Вера Алдонина опубликовала первое фото, на котором предстала в очках в стильной оправе и блузе оттенка капучино.

«Всем привет! Это мой официальный аккаунт», — сообщила под фото девочка.

Поклонники радостно приветствовали Веру Алдонину и сделали ей комплименты. За несколько часов на ее аккаунт подписались почти две тысячи человек.

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