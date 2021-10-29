Струящаяся ткань: ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь эротично повиляла бедрами в обтягивающем платье в пол

Бывшая участница «Дом-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь в эти дни находится в Турции вместе с сыновьями.
В то время, как ее супруг занят делами в холодной Москве, Дарья Пынзарь в Алании только и успевает посещать вечеринки, демонстрируя сногсшибательные платья и свою красивую фигуру, разумеется.
На днях она появлялась в ресторане в соблазнительном нюдовом наряде с корсетом.
А накануне Дарья Пынзарь стала звездой праздника, который устроила ее подруга в честь своего дня рождения. Дарья Пынзарь своей красотой затмила виновницу торжества.
На вечеринку Дарья Пынзарь явилась в облегающем платье с абстрактным принтом. Струящаяся ткань сделала образ еще более эротичным и манящим.
В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась видео, которое было снято на закате. В кадре Дарья Пынзарь делает несколько танцевальных па, при этом сексуально покачивая бедрами в разные стороны.
«Накидайте реакций, как вам образ?» — обратилась к подписчикам Дарья Пынзарь.
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