Аппетитно: Дарья Пынзарь в бикини взбудоражила поклонников смачными видами своего обеда

Телеведущая Дарья Пынзарь не так давно вернулась к детям в Турцию – у нее начался отпуск. Они с семьей уже давно живут на две страны, поселившись в небольшом курортном городке на побережье Средиземного моря.

По прилете в отпуск Пынзарь сразу же отправилась на пляж. Вместе с детьми они очень любят купаться и загорать. Девушка старается проводить весь день на песке, и даже обедать она предпочитает не покидая пляж.

Дарья поделилась новыми кадрами с отдыха. Красотка в бикини, подчеркивающем красоту пышного бюста ведущей «Дома-2», с большим аппетитом уплетает пасту. Позабавил подписчиков маленький сын теледивы, пятилетний Давид. Мальчик с жадным взглядом наблюдает за мамой, которая убеждает фолловеров, что это не голодный взор – сынок перед этим слопал две порции своей любимой пасты.

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