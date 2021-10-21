«Какие цвета, какие формы!»: Дарья Пынзарь в кислотном купальнике вывалила выдающуюся грудь

В одной из последних публикаций личного микроблога звезды шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь появилась свежая фотография знаменитости из солнечной Аланьи.

Напомним, Дарья вместе с мужем и детьми живет на две страны. В преддверии холодного времени года Пынзарь с семейством поспешили уехать из России ближе к жаркому солнцу.

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Дарья уже успела сделать новые снимки в обворожительных нарядах для пляжных прогулок. Знаменитость облачилась в ярко-салатовый лиф с кусочками ткани в виде крошечных треугольников.

Верх раздельного купальника с трудом вместил пышные формы Дарьи.

Пынзарь подобрала к яркому лифу сочные трусики в цвет молодой травы. Плоский животик и покатые бедра Дарьи вызвали восхищение у фолловеров бизнес-леди.

«Выглядишь великолепно», «Лично я заметил только обтягивающий купальник», «Красотка!», «Какие цвета, какие формы!», «Фигура у вас восхитительная», «Браво! Королева красоты», «Красивая Даша, красивый купальник», – похвалили поклонники стройную Пынзарь в кислотном бикини.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь в платье-комбинации без бюстгальтера сверкнула соблазнительным декольте.

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