Утянулась так, что дышать нечем: Дарья Пынзарь надела корсет со стразами поверх струящегося нюдового платья

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь в эти дни вместе с семьей находится в Турции, поскольку живет на две страны.

Как только завершаются съемки в Москве, Дарья и Сергей Пынзарь садятся на самолет и летят в жаркую Аланию.

В воскресный вечер супруги вместе с детьми отправились на вечеринку, для которой стройная Дарья Пынзарь выбрала весьма смелый наряд.

Экс-участница облачилась в струящееся платье нюдового оттенка, а поверх него надела корсет со стразами, подчеркнувший ее формы.

«Талия, привет! Наконец-то мы встретились», — подписала видео в сторис Дарья Пынзарь.

В кадре она красуется в платье и корсете поверх него. Чтобы немного охладить градус сексуальности, Дарья Пынзарь набросила на себя рубашку.

«Все-таки мы с детьми идем», — объяснила свою осторожность Дарья Пынзарь.

Поклонники пришли в восторг от того, как красиво и эффектно корсет сидит на Дарье Пынзарь. Некоторым, правда, показалось, что она уж очень сильно утянула талию. А дышать как?

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