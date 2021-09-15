«Артист должен делом заниматься»: Варшавер отреагировал на слухи о романе Захарова и Мордвиновой

Как отметил директор «Ленкома» с расширенными полномочиями, в этой истории много неправды.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на появившиеся слухи, якобы у худрука театра Марка Захарова был роман с одной из ведущих актрис — Амалией Мордвиновой.

«Я слышал, как в одной программе рассказывали, якобы были связи у Марка Захарова с Амалией Мордвиновой. Ее просто попросили уйти. Ничего у них и близко не было». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, слава Богу, что сама Амалия Мордвинова также опровергает эти слухи.

«В этом плане она молодец. Артист должен делом заниматься. Особенно, когда сотрудничает с таким интересным режиссером, как Марк Захаров», — заметил Марк Варшавер.

Напомним, что Амалия Мордвинова служила в «Ленкоме» с 1995 по 1998 год. Сама она так вспоминала свои отношения с Захаровым:

«Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. У меня в Щукинском училище был педагог Михаил Цитриняк. Он говорил, что в театре надо только репетировать. Я старалась придерживаться этого правила».

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