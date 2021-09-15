«Артист должен делом заниматься»: Варшавер отреагировал на слухи о романе Захарова и Мордвиновой

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на появившиеся слухи, якобы у худрука театра Марка Захарова был роман с одной из ведущих актрис — Амалией Мордвиновой.
«Я слышал, как в одной программе рассказывали, якобы были связи у Марка Захарова с Амалией Мордвиновой. Ее просто попросили уйти. Ничего у них и близко не было».
Как отметил Марк Варшавер, слава Богу, что сама Амалия Мордвинова также опровергает эти слухи.
«В этом плане она молодец. Артист должен делом заниматься. Особенно, когда сотрудничает с таким интересным режиссером, как Марк Захаров», — заметил Марк Варшавер.
Напомним, что Амалия Мордвинова служила в «Ленкоме» с 1995 по 1998 год. Сама она так вспоминала свои отношения с Захаровым:
«Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. У меня в Щукинском училище был педагог Михаил Цитриняк. Он говорил, что в театре надо только репетировать. Я старалась придерживаться этого правила».
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