«У меня сотрясение мозга, и я лечусь»: Людмила Поргина попала в аварию на Ленинском проспекте

Актриса Людмила Поргина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как попала в ДТП. В студии обсуждали недавнюю аварию с участием светской львицы Ксении Собчак.

«Как можно сесть и улететь в Париж через несколько дней после ДТП, если погибли люди. Я тоже попала в аварию недавно. Я ехала по Ленинскому проспекту в такси. В меня вошел джип. У меня тоже сотрясение мозга, и я лечусь. Я выскочила после аварии и вытащила своего водителя. Собчак должна была оказать первую помощь». Людмила Поргина

Как заметил пришедший в студию актер Марат Башаров, он не знает, как бы поступил в данной ситуации.

«Может, у нее в Париже была какая-то важная встреча. Если был бы спектакль, который нельзя отменить, то я поехал бы на работу. Я не думаю, что она такая железная и ей на все пофиг», — сказал Башаров.

Напомним, что Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. В страшной аварии в Сочи погибла Екатерина Тарасова. Светская львица была на пассажирском месте.

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