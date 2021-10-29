Жена Моргенштерна похвасталась красивым обручальным кольцом с наручниками и ключом

Какое-то время Дилара и ее избранник ходили без колец, чем породили волну слухов о ссоре.

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram похвасталась обручальным кольцом с наручниками и ключом. Цепь можно носить в виде браслета.

По слухам, данное ювелирное изделие стоит порядка десяти миллионов рублей.

«Колечко обручальное, девочки», — заметила Дилара Зинатуллина.

Ранее стало известно, что сразу после свадьбы Моргенштерн и его вторая половинка сняли обручальные кольца. Как рассказывала жена рэпера, она не обязана сопровождать музыканта на всех мероприятиях. Ему тоже, как она говорила, нужно побыть одному.

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