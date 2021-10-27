Моргенштерну грозит пять лет колонии после неосторожных высказываний у Собчак про День Победы

Рэпер Моргенштерн может получить пять лет колонии после своих неосторожных слов во время интервью у светской львицы Ксении Собчак, касающихся Дня Победы.

В словах Моргенштерна сотрудники следственного комитета усмотрели «возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов», сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что во время беседы с Ксенией Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает смысл празднования 9 мая в сегодняшних реалиях. По его мнению, прошло уже слишком много лет.

Позже после реакции на его слова ветеранских организаций Моргенштерн принес извинения, заявив в микроблоге, что его слова были вырваны из контекста.

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