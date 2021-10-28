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Дебют не вышел: СТС отменил премьеру шоу с Моргенштерном после его заявления о Дне Победы

Выход нового реалити должен был состояться 27 октября, но телеканал решил взять паузу.

Дебют не вышел: СТС отменил премьеру шоу с Моргенштерном после его заявления о Дне Победы
Алишер Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн не появился на экране телеканала СТС – в программе произошли изменения, которые не остались незамеченными зрителями.

Музыкант должен был дебютировать на реалити-шоу «Русский ниндзя» в качестве ведущего, но на СТС отменили премьеру без предупреждения, назначенную на 27 октября, после его скандального высказывания о Дне Победы.

«Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», — написали на странице в соцсети «ВКонтакте» представители СТС.

СТС отменил премьеру шоу с Моргенштерном. Фото: vk.com/ctc

Буквально пару дней до премьеры Моргенштерн угодил в очередной скандал. Он жестко высказался о ежегодном праздновании Дня Победы, мол, прошло уже слишком много лет.

Ветеранские организации тут же отреагировали на слова рэпера, которые теперь будет проверять Следственный комитет. Хотя Моргенштерн уже принес свои извинения.

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