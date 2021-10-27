«Материнское сердце тревожится»: Порошина — о сыне Андрюше, которому вот-вот исполнится три годика

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Мария Порошина рассказала о том, каким растет ее самый младший ребенок. Актриса подметила, что ее Андрюше вот-вот исполнится три годика. И, конечно же, мальчик стал любимцем в семье. Тем более, что у него столько сестер — Полина, Серафима, Аграфена и Глафира.

«Я бы сказала, что любой ребенок — всеобщий любимец. Материнское сердце тревожится одинаково и за старших детей, и за младших. Но, как говорят, ребенок до семи лет — ангел в доме. Любая его улыбка или поступок вызывают умиление. Андрюше скоро три года, а он у нас уже шутит, как взрослый.

Может быть, ребенок раньше развивается, когда в доме много деток разного возраста, — все они берут пример друг с друга и даже проказничать начинают раньше времени. Андрей достаточно смышленый, подмечает все вокруг, обдумывает, прежде чем что-то сделать, никогда не торопится. Несмотря на возраст, наверное, сын — самый мудрый человек в нашей семье.

Поэтому мы его бережем, стараемся охранять его спокойствие. А то, что он любимчик девочек, — это абсолютно точно. Но он уже научился оберегать свое пространство», — уточнила актриса.