Порошина о семье: «На несколько дней спокойно могу оставить детей на нянь»

Актриса дала понять, что безмерно доверяет тем людям, которые приближены к ее семье и, в частности к детям.

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Мария Порошина рассказала о том, с кем она может оставить своих детей на несколько дней, если ей нужно уехать на гастроли или съемки в другой город.

Актриса дала понять, что она безмерно доверяет тем людям, которые приближены к ее семье и, в частности к детям. Так, к примеру, Мария совершенно не переживает за отпрысков, когда рядом с ними есть их опытные и заботливые нянечки.

«С нашей семьей уже много лет чудесные, опытные и надежные няни. Когда больше десяти лет доверяешь няне ребенка, то вы уже становитесь союзниками, уважаете друг друга. С моей работой бывают и спектакли по вечерам, и гастроли. На несколько дней я спокойно могу оставить детей на нянь. При этом мы все на связи. Если я на съемках в другом городе, то сначала ко мне с нянями приезжают младшие дети, потом средние, потом Полиночка. Надолго детей не оставлю, чтобы наш контакт не рушился, не терялись нити любви. Все свободное время мы с детьми проводим вместе», — отметила актриса.

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