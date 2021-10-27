Мария Порошина: «У нас в семье есть правила — никто не повышает голос, старшие отвечают за младших»

Актриса, ставшая звездой после «Дозоров» Тимура Бекмамбетова, в очередной раз выходит за привычные для обывателя рамки — сейчас Мария Порошина снимается в продолжении сериала «Медиум», первый сезон которого уже стартовал на канале «Россия».

«Медиум» — адаптация одноименного американского проекта, и у Порошиной здесь главная роль. Ее героиня Анна Островская воспитывает троих детей и обладает способностью видеть сны, которые помогают ей раскрывать многочисленные преступления. В реальной жизни Мария тоже многодетная мать и у нее немало работы.

«Надо быть сильной и благодушной»

— Патрисия Аркетт, солирующая в американском «Медиуме», рассказывала, что в какой-то момент ей самой стали сниться сны со смыслом. Как у вас со снами после съемок?

— У меня перемен не случилось. Но мне действительно иногда снятся запоминающиеся сны. Моей мамы не стало два года назад. Я безумно ее любила, для меня мама была другом, учителем, с которым я все время советовалась и в профессии, и в личной жизни, и в воспитании детей. Теперь мне снятся советы мамы — эти разговоры с ней я потом пытаюсь разгадывать. Если нужно сделать сложный выбор в профессиональных или семейных вопросах, то мама дает подсказки — либо благословляет, либо нет. Но это сны. Поэтому, как говорится, доверяй, но проверяй.

— Для кого-то роль медиума и наставника в жизни играет кто-то из родных, для других — подруга, психолог, духовник… У вас, получается, это мама?

— Мама и, конечно же, духовник. Я часто прихожу за советом в храм. Порой просто побыть там, помолиться, приложиться к иконам, вернуться мыслями к Евангелию бывает достаточно. Сразу все сомнения разрешаются.

— Съемки «Медиума» идут в Санкт-Петербурге…

— Благодаря этому я узнаю Питер с разных сторон. К примеру, мы снимались в усадьбе Демидовых. Возникло ощущение, что это моя вотчина. Возможно, потому что помню рассказы бабушки о том, что были у нас в роду какие-то Демидовы… Может, это и сказки, но когда я увидела необыкновенную красоту пусть заброшенной, но достаточно хорошо сохраненной усадьбы, то мне захотелось там находиться — трогать камни, фантазировать о том, как там раньше жили люди, что с ними происходило.

Мы снимали в интересных местах, а потом нам рассказывали о событиях, которые там происходили, и людях, которые там жили. Мне это всегда интересно. Даже путешествуя по Турции, где многие выбирают пляжный отдых, я обязательно езжу посмотреть исторические памятники, водопады, раскопки, акведуки… Обычно бегу впереди всех за экскурсоводом.

— Ваша героиня — женщина необычная, но еще более невероятным кажется ее муж — любит, помогает, не ворчит. В жизни так бывает?

— Семейная линия моей героини и ее мужа, которого играет Паша Трубинер, очень яркая. Они — как единое целое! И показывают, что важная составляющая в отношениях — мужское доверие к женщине, безграничная любовь вопреки всему, желание жить ради другого человека и не быть эгоистом в супружеской жизни.

— В первом сезоне вы появляетесь на экране в вязаном кардигане. Это фото попало в соцсети спустя год после съемок и вызвало слухи о вашей беременности. Как реагируете, когда вам раз в полгода приписывают новую беременность или новые отношения?

— Иногда мне рассказывают об этом. Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала. А потом мне Гоша (Гоща Куценко, бывший муж актрисы. — Ред.) сказал: «Маня, это было и будет. Бороться и что-то доказывать бесполезно…» К сожалению, и он с этим часто сталкивался, даже были суды с какими-то изданиями. Что тут можно сказать? Хорошо, если хорошее пишут. Плохо — если плохое. Но если ты в этой профессии, то будь готов и к тому и к тому. Будь сильным и благодушным.

— Вы сейчас в прекрасной форме. Приходится сидеть на диете?

— Камера, как известно, прибавляет 6 — 8 килограммов. Поэтому нам, людям, которые снимаются в кино, приходится следить за фигурой. В жизни мне это не так важно — плюс или минус 4 или 6 кило. Но когда немного поправляюсь, то тяжелее играть спектакли, потому что много подвижных ролей — танцую на сцене, поэтому стараюсь не набирать больше нормы своего веса. А вообще я очень люблю есть: пельмени, жареную картошку с белыми грибами, гречку с салом с луком. Еще китайскую и японскую кухню. Мы с мамой часто готовили вместе. Но приходится худеть…

— Набор веса чаще всего идет из-за стресса?

— Я полнею не из-за стресса. Чаще всего набираешь, когда идет гонка — параллельно много разной работы, поэтому не хватает времени для сна, нарушается режим питания. Но я справляюсь. Любимый диетолог и эндокринолог научили меня планировать один разгрузочный день в неделю. Раз в полгода сажусь на какую-нибудь диету — часто это просто правильное питание, чтобы разгрузить организм.

Для его очищения подключаю коктейли с отрубями. Сейчас на съемочной площадке стараюсь выбирать диетические обеды, все мои порции по объему не больше стакана. Беру с собой легкие перекусы, потому что правильно питаться каждые три часа.

— На спорт времени не остается? Как поддерживаете энергию?

— По рекомендации врача пью витамин D3, цинк, селен, омегу. Это как минимум. Спорт необходим, но у каждого должны быть свои нагрузки. Когда есть время, совмещаю полезное и необходимое — на прогулке обсуждаем с детьми разные проблемы.

«Главное — не перебрать с кружками»

— Ваша старшая дочь, Полина Куценко, окончила Щукинский театральный институт, играет в спектаклях. К 25 годам она уже научилась справляться с основной бедой актерских детей — сравнениями с родителями?

— У Полины свой путь. Она обожает профессию и идет, не пользуясь нашими связями. Наоборот, дочь этого стесняется. Для актера самое главное, чтобы было много работы. Желательно хорошей работы, чтобы играть разноплановые характеры. Полина — замечательная артистка. В этом можно убедиться, посмотрев «Lе Тартюф» в Театре на Таганке (ближайший спектакли 10 и 11 ноября. — Ред.), где у Полины острохарактерная роль.

Дочь — перфекционист, и она уже сама преподает в театральной студии. Однажды у нас долго не совпадали графики, и я предложила: «Полиночка, может, один разочек не сходишь к своим студентам? Я приехала, давай повидаемся?» Но она поехала на работу, потому что ответственный человек. Именно Полина отвечает у нас в семье за интересный досуг — организует игры, объединяет и маленьких, и больших.

— Готовите вместе?

— Конечно. Можем налепить пельменей, сделать беляши или блины.

— Когда в семье все творческие люди, сложно выбрать другую профессию. Кто-то из детей хочет быть не актером? И правда ли, что дочь Серафима хочет поступать в школу МВД?

— Действительно, в моей семье все артисты. Прабабушка пела в самодеятельности, бабушка была артистка театра оперетты, дедушка — конферансье, заслуженный артист, работал в разных театрах Белоруссии. Моя мама была оперной певицей, актрисой, позже стала режиссером оперы и драматических спектаклей.

Папа — солист ансамбля «Березка». Поэтому я росла в атмосфере любви к искусству, подсознательно понимая, что это что-то близкое и родное. По поводу моих младших детей пока сложно сказать, какие профессии они выберут. Симе осталось два года до окончания школы, и она действительно собиралась поступить на курсы в школу МВД.

Мы рассматривали профессию юриста или адвоката. Но пока ребенок не определился. Симуша хорошо рисует, занималась в Строгановке, но уже бросила. Помню себя в ее годы: многое хотелось попробовать, сделать выбор сложно. Сима человек ответственный и понимает, что скоро нужно будет принять какое-то решение.

Я успокаиваю: «Детка, не переживай, решение придет, и ты поймешь, чем хочешь заниматься». Дочка сейчас учится в замечательной школе, где есть индивидуальные занятия, факультеты по разным направлениям. Например, молекулярная биология, японский язык, изобразительное искусств, физика и множество других предметов, но все они за рамками школьной программы. Можно пробовать, чтобы выбрать свое.

— Работающим мамам помогают няни. Были сложности с ее выбором?

— С нашей семьей уже много лет чудесные, опытные и надежные няни. Когда больше десяти лет доверяешь няне ребенка, то вы уже становитесь союзниками, уважаете друг друга. С моей работой бывают и спектакли по вечерам, и гастроли. На несколько дней я спокойно могу оставить детей на нянь. При этом мы все на связи.

Если я на съемках в другом городе, то сначала ко мне с нянями приезжают младшие дети, потом средние, потом Полиночка. Надолго детей не оставлю, чтобы наш контакт не рушился, не терялись нити любви. Все свободное время мы с детьми проводим вместе.

«Сын у нас самый мудрый»

— Все дети шалят — какое наказание для ваших самое страшное?

— Когда мама перестает с ними общаться. Если понимаю, что ребенок немного привирает или не слушается, то просто прекращаю с ним разговаривать. Помню, что и для меня в детстве самое худшее наказание было, когда родители просто игнорировали меня. Так продолжалось, пока я не признавала свою вину.

Вот так же происходит и у нас в семье. Мне кажется, что крик, оскорбления, порицания приносят только вред. У нас в семье есть правила поведения: никто не повышает друг на друга голос, старшие отвечают за младших. Каждому даю мелкие домашние задания по уборке, которые они всегда выполняют.

— Младший ребенок в семье обычно всеобщий любимец. У вас так же?

— Я бы сказала, что любой ребенок — всеобщий любимец. Материнское сердце тревожится одинаково и за старших детей, и за младших. Но, как говорят, ребенок до семи лет — ангел в доме. Любая его улыбка или поступок вызывают умиление. Андрюше скоро три года, а он у нас уже шутит, как взрослый.

Может быть, ребенок раньше развивается, когда в доме много деток разного возраста, — все они берут пример друг с друга и даже проказничать начинают раньше времени. Андрей достаточно смышленый, подмечает все вокруг, обдумывает, прежде чем что-то сделать, никогда не торопится. Несмотря на возраст, наверное, сын — самый мудрый человек в нашей семье. Поэтому мы его бережем, стараемся охранять его спокойствие. А то, что он любимчик девочек, — это абсолютно точно. Но он уже научился оберегать свое пространство.

Когда девочки брата сильно зацеловывают, то он может вытянуть ручки и сказать: «Не надо!» Малыш находит интеллигентные фразы, чтобы его пространство часто не нарушали, а дали ему спокойно починить стул, закрутить гайку или заняться делами в своем автопарке. Если сын занимается делами, то он абсолютно в них погружен с очень серьезным видом. Побаловаться тоже любит — потанцевать, попрыгать… Конечно, в такие моменты в доме шум, гам, смех. И это чудесно!

Личное дело

Мария Порошина родилась 1 ноября 1973 года в семье режиссера Большого театра Наталии Красноярской и солиста ансамбля «Березка» Михаила Порошина. Окончила Щукинское училище. Снялась более чем в 70 фильмах и сериалах: «Всегда говори «всегда», «Ночной Дозор», «Елки», «Челночницы», «Золото Лагина» и др. У актрисы пятеро детей. Старшей дочери, Полине Куценко, 25 лет, сейчас она живет отдельно. Мария воспитывает Серафиму (16 лет), Аграфену (11), Глафиру (5), Андрея (2). Не замужем.

«Медиум» Пн. — чт./21.20

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