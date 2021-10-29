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«Пока все еще легко. Точнее сказать терпимо»: Костенко рассказала о переживаниях перед родами

Как отметила модель, она благодарна всем, кто ее поддерживает.

«Пока все еще легко. Точнее сказать терпимо»: Костенко рассказала о переживаниях перед родами
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко в сторис Instagram рассказала о своих переживаниях перед родами.

«Ну что, ребят. Пока еще все легко. Точнее сказать терпимо. Спасибо всем большое за ваши пожелания».

Анастасия Костенко

В это время рядом с Костенко появился ее муж футболист Дмитрий Тарасов. «Доставка чая», — заявил заботливый спортсмен.

«Все будет отлично. Я в этом уверена», — сказала Анастасия Костенко.

«Я очень боюсь, Костенко», — подколол жену, которая убрала из профиля в соцсетях фамилию мужа, Дмитрий Тарасов.

Напомним, что в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко уже подрастают две общие дочери. Модель скоро станет многодетной мамой. Она должна подарить мужу сына.

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