Беременная Костенко отписалась от мужа в Instagram и убрала фамилию Тарасова в профиле

Модель Анастасия Костенко, которая находится на девятом месяце беременности, отписалась от своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram. Кроме того, она по каким-то причинам убрала его фамилию из своего профиля в соцсетях.
В сторис Instagram при этом она разместила многозначительный пост.
«Раньше я думал, что самое страшное в жизни это остаться совсем одному. Теперь я понял, что это не так. Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве».
Напомним, что у Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двух дочек — Милану и Еву. Совсем скоро у них на свет должен появиться третий общий ребенок.
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