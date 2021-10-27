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Беременная Костенко отписалась от мужа в Instagram и убрала фамилию Тарасова в профиле

Модель совсем скоро снова станет мамой.

Беременная Костенко отписалась от мужа в Instagram и убрала фамилию Тарасова в профиле
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко, которая находится на девятом месяце беременности, отписалась от своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram. Кроме того, она по каким-то причинам убрала его фамилию из своего профиля в соцсетях.

Пост Анастасии Костенко
Пост Анастасии Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

В сторис Instagram при этом она разместила многозначительный пост.

«Раньше я думал, что самое страшное в жизни это остаться совсем одному. Теперь я понял, что это не так. Самое страшное в жизни — это быть с людьми, рядом с которыми чувствуешь себя в полном одиночестве».

Анастасия Костенко

Напомним, что у Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двух дочек — Милану и Еву. Совсем скоро у них на свет должен появиться третий общий ребенок.

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