«Прошла курс обучения стрельбе из оружия в университете спецназа»: жена Кадырова – о старшей дочери

Жена президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram раскрыла малоизвестные факты об их старшей дочери 22-летней Айшат.

«Неожиданные факты: в шестом классе стала молодым Хафизом. Прошла курс обучения стрельбе из огнестрельного оружия в Российском университете спецназа». Медни Кадырова

Также Медни отметила, что ее старшую дочь вдохновляют горы, реки и поля. Она мечтает о мирном небе над головой.

Напомним, что в этом году Айшат была назначена министром культуры Чеченской Республики. Она не раз отмечала, что для нее новая должность — большая честь.

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