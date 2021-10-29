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«Прошла курс обучения стрельбе из оружия в университете спецназа»: жена Кадырова – о старшей дочери

Медни раскрыла малоизвестные факты о 22-летней Айшат.

«Прошла курс обучения стрельбе из оружия в университете спецназа»: жена Кадырова – о старшей дочери
Рамзан Кадыров. Фото: Globallookpress.com

Жена президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram раскрыла малоизвестные факты об их старшей дочери 22-летней Айшат.

Старшая дочь Рамзана Кадырова
Старшая дочь Рамзана Кадырова. Фото: instagram.com/za_kra_medni/

«Неожиданные факты: в шестом классе стала молодым Хафизом. Прошла курс обучения стрельбе из огнестрельного оружия в Российском университете спецназа».

Медни Кадырова

Также Медни отметила, что ее старшую дочь вдохновляют горы, реки и поля. Она мечтает о мирном небе над головой.

Напомним, что в этом году Айшат была назначена министром культуры Чеченской Республики. Она не раз отмечала, что для нее новая должность — большая честь.

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