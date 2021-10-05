«Рядом с тобой я стала старше и сильнее»: жена Кадырова трогательно поздравила мужа с 45-летием

Как отметила Медни, рядом с мужем она научилась прощать и не жалеть об этом.

Жена президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни в Instagram трогательно поздравила мужа с юбилеем. Ему исполнилось 45 лет.

«Есть вещи, которые понимаешь со временем. Это понимание приходит через испытание жизнью. Оглядываясь назад, я понимаю, что рядом с тобой я стала старше и сильнее. Я научилась принимать людей такими, какие они есть. Я научилась прощать и не жалеть об этом. Отдавать последнее, не требуя ничего взамен. Я научилась ничего не бояться и вверять свою судьбу воле Всевышнего, безусловно покоряясь ей». Медни Кадырова

Как добавила Медни, именно Рамзан Кадыров научил ее радоваться каждой травинке, цветку, ручью, каждому окну в домах их Родины. Благодаря мужу она никогда не забывает о высоком предназначении и положении женщины в чеченском обществе.

Напомним, что Рамзан Кадыров вместе с Медни со школьной скамьи. Супруга главы Чечни работает модельером.

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