«Где мы, там идеально»: Мальков и Макеева уехали в очередной отпуск

Анастасия Макеева и Роман Мальков решили отдохнуть. Возлюбленные отправились в Грецию. В своем инстаграме бизнесмен-строитель отметил, что в последние дни времени на соцсети у него вообще нет — настолько насыщенная жизнь.

«Живы-здоровы, настроение волшебное! Сейчас находимся в святом месте Родоса. Погода — огонь. Ну, а как иначе, кто нас знает, где мы, там идеально. Еда вкусная, наслаждаемся друг другом, генерим новые идеи, контролируем выполнение процессов, в общем, с моей любимой Анастасией Макеевой живем в кайф», — написал Мальков.

Добавим, недавно Роман предоставил в суде справку о том, что зарабатывает 65 тысяч рублей в месяц. Документ потребовался для того, чтобы определить сумму алиментов на троих детей, которые остались жить с мамой в Словении.

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