«Можно сказать, что подарил мне Марину и сына»: Энтин вспомнил, как увел вторую жену у военного

Как отметил поэт, общих детей им Бог со второй супругой не дал.

Поэт Юрий Энтин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как увел свою вторую жену Марину у другого.

«Мы работали с ней на студии грамзаписи. И нас вместе отправили на картошку. Когда мы уже возвращались, то почему-то держались за руки. У нас случилась любовь с первого взгляда. Так бывает. Марина была замужем. Муж ее был серьезный военный. Он в большом чине, офицер. Работал в Генштабе». Юрий Энтин

Как отметил Юрий Энтин, Марина сама решила уйти от мужа. «У них с мужем были длинные разлуки. Он жил в других городах. Можно сказать, что он подарил мне жену и сына. У Марины от первого мужа к тому времени уже был трехлетний ребенок. Сын Марины принял меня. Он был очень необычным ребенком. Занимался с двух лет только насекомыми. Остальное его не интересовало. А вот общих детей с Мариной нам бог не дал», — заявил Юрий Энтин.

Напомним, что Юрий Энтин с первой женой прожил всего год. От первого брака у него дочь Елена. От второй жены у него детей нет.

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