«Ушли прошлые герои»: Юрий Энтин не хочет иметь дел с Бузовой

85-летний поэт-песенник Юрий Энтин признался, что не видит настоящих талантливых людей среди современных артистов. Новое поколение, по мнению знаменитости, интересуют только деньги.

Напомним, в последнее время многие артисты негативно отзываются о телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Известный поэт тоже не одобряет появление скандальной Бузовой на сцене МХАТа.

«Наверное, проблема с хорошими людьми и талантливыми артистами гораздо глубже, чем нам кажется. Я был на баррикадах в 1991 году… А сейчас сменилась национальная идея. Раньше коммунизм главной идеей был, сейчас — деньги», — заявил Энтин в интервью «Экспресс-газеты».

Юрий Сергеевич уверен, что большинство современных артистов такие же, как Бузова. Поэтому Энтин не посещает телепередачи и больше не участвует в проектах:

«Мне достаточно тех великих людей, с кем я за свою карьеру общался. Ушли прошлые герои… Сейчас время Бузовой, а я не хочу с ней рядом сидеть. Не хочу участвовать в тех передачах, куда ее приглашают».

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