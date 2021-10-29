«Она в меня не верила»: Юрий Энтин объяснил, почему буквально через год развелся с первой женой

Как отметил поэт, они быстро поняли со Стеллой, что не рождены друг для друга.

Поэт Юрий Энтин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой Стеллой. Брак не спасла даже общая дочь Елена.

«Стелла была любимицей всего курса. Скромная и стеснительная. Она проработала всю жизнь библиотекарем. Кстати, моя теща тоже была красавица. А в бабушку моей первой супруги был влюблен Сталин и Ленин. Я сохранил с первой женой прекрасные отношения. Постоянно с ней перезваниваюсь». Юрий Энтин

Как отметил Юрий Энтин, они со Стелой быстро поняли, что не рождены друг для друга. «Я был настроен на карьеру поэта. Она в меня не верила. Одно крыло обрезала мне», — заявил Юрий Энтин.

Напомним, что поэт Юрий Энтин с первой женой был всего год. При этом он помогал первой семье и их общей дочери Лене после расставания.

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