«Он не вставил дочь в завещание»: Юрий Энтин защитил Успенского после обвинений в тирании

Поэт Юрий Энтин встал на защиту своего друга — детского писателя Эдуарда Успенского — после обвинений в тирании. Напомним, что несколько дней назад дочь Успенского на весь белый свет объявила, что ее отец — тиран и насильник. Как отмечала Татьяна, детская премия по литературе не может носить имя ее отца, который ушел из жизни почти два года назад.

Как отметил Энтин, Успенского он знал много лет. Это, по его словам, очень добропорядочный человек, который всю жизнь помогал детям.

«Может, счеты сводит. А у нее один счет — он ее не вставил в завещание». Юрий Энтин

Как сказал Энтин, Татьяна была рождена от первого брака писателя. Сейчас идет дележка наследства. Вот она и припомнила отцу, что он не включил ее заветный список и она остались ни с чем. Энтин добавил, что это Успенского тиранили. К примеру, мать Татьяны. Писатель в свое время собирал самовары, пишущие машинки. Супруга была крайне недовольна этим увлечением и часто высказывала претензии Успенскому, сообщает «МК».