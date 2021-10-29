«Как считаете, похожи?»: Шубская нарядила сыновей в хоккейную экипировку

Пять лет назад Анастасия Шубская – дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского – вышла замуж за Александра Овечкина и переехала жить в США. Пара воспитывает двух сыновей – Сережу и Илью.

В своем инстаграм Шубская поделилась снимком мальчиков, которых нарядила в хоккейную экипировку.

«Как считаете, похожи?», — спросила у подписчиков Шубская.

Мнения фанатов разделились. Некоторые отметили, что Сережа похож на папу, а Илья на дедушку – Кирилла Шубского.

«Похожи! Красавчики! Старший – на папу, младший – на маму», — писали пользователи Сети.

Напомним, в ноябре этого года Анастасия Шубская отметит свой 28-й день рождения.

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