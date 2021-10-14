«Поздравляю, мой чемпион!»: Шубская отреагировала на очередной рекорд Овечкина в НХЛ

Российский супернападающий вышел на пятое место по голам в истории лиги.

Модель Анастасия Шубская в сторис Instagram поздравила своего мужа хоккеиста Александра Овечкина с очередным рекордом в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» вышел на пятое место в истории НХЛ по голам. В последней игре против «Рейнджерс» он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

«Поздравляю, мой чемпион!» — заявила Анастасия Шубская и поделилась таблицей с лучшими снайперами в истории НХЛ.

Напомним, что Александр Овечкин хочет побить в НХЛ вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам. До четвертого места ему осталось забить еще десять шайб.

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