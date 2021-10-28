Посмотрели на игру отца: Шубская нарядила сыновей в форму «Вашингтона» и привела на хоккей

Модель Анастасия Шубская в сторис Instagram разместила фотографию своих красавчиков-сыновей — Сережи и Ильи. Вместе с наследниками жена Александра Овечкина отправилась на хоккей.

На фотографии наследники спортсмена запечатлены в форме его любимой команды — «Вашингтон Кэпиталз». У обоих восьмерка на спине и рукавах. Именно под этим номером Александр Овечкин играет за свою заокеанскую команду, в которой является капитаном.

Напомним, что отношения Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой, и Александра Овечкина начались в 2015 году. Зарегистрировали брак они в августе 2016 года, а свадьбу отгуляли спустя год.

В августе 2018 года у пары на свет появился сын Сергей. В мае прошлого года появился второй наследник — Илья.

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