Младший – в Gucci, старший – в Givenchy: Шубская сводила сыновей-модников в китайский ресторан

Анастасия Шубская много времени проводит со своими сыновьями, плотно занимаясь их воспитанием. Однако в этом году жена Александра Овечкина все-таки отдала старшего наследника Сережу в детский садик.

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Первое время знаменитая брюнетка оставалась в заведении, наблюдая, как проходит процесс работы воспитателя с детьми. Ну а позже мальчик стал спокойно заниматься в садике без нее.

В свободное время Анастасия Шубская тоже старается занять сыновей с пользой. Накануне она отметилась с ними в китайском ресторане, где кулинары устроили для малышей настоящее шоу. Парни были в восторге!

К слову, Сережа и Илья были одеты в одном стиле – в джемперы и джинсы. При этом наряды у них были известных марок. На одежде старшего сына красовалась надпись «Givenchy», на одеянии младшего – «Gucci».

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