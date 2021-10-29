«Ни на что не намекает»: Седокова кокетливо изогнулась в секси-платье, блеснув бедрами

Недавно Анна Седокова презентовала свой новый альбом Secret Soul. Кроме того, певица успевает заниматься развитием собственного бизнеса – линейкой одежды, а не так давно переехала жить за океан.

В инстаграм Анна поделилась снимком, на котором позировала в секси-платье с леопардовым принтом.

«Фотография ни на что не намекает», — написала Седокова.

Фанаты артистки все равно отреагировали на публикацию.

«Какая классная! Красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу в прошлом году. Для артистки этот союз стал третьим и, похоже, самым счастливым. Певица души не чает в муже, который, к слову, младше ее почти на десять лет.

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