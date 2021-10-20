Даже номер тещи не знает! Седокова до сих пор скрывает красавца-мужа от родителей

Певица не перестает удивлять фанатов подробностями своей личной жизни. Меняются мужья, ухажеры, романы. На днях Седокова рассказала немного о своем текущем браке.

Анна Седокова год назад вступила в новый в брак. Ее избранником на этот раз стал латвийский баскетболист. Несмотря на то, что пара уже достаточно долгое время вместе, супруг Анны не знаком с ее родителями. Об этом стало известно из YouTube-шоу GQ.

Муж Анны, Янис Тимма, знает практически все о своей любимой. Он помнит все связанные с ней моменты и важные даты. Так, Янис вспомнил о первой встрече с Анной, это было на открытии собственного бара артистки. Он не просуществовал и недели, а вот любовь пары длится почти три года.

Янис рассказ и о первом свидании. Спортсмен пригласил девушку в кино. Тот фильм пара не оценила, зато им настолько понравилось быть рядом с друг другом, что они остались и на следующий сеанс. Хотя кино интересовались мало.

Супруг знает и о детстве Анны, и о жизни в Киеве, и о выступлениях. Хорошо Янис научился разбираться и в эмоциях жены. Например, всегда сразу замечает, что Анна злиться по ее каменному серьезному лицу.

«Любимое наше — уходить куда-то», — рассказывает Янис о ссорах с Анной, намекнув, что обидевшись певица замыкается в себе.

Тут же мужчина признался, что не общается с родителями любимой. По какой причине — решил умолчать. Янис сейчас ищет номер тещи, желая с ней связаться. Что странно, спортсмен с трудом вспомнил имя матери Седоковой, а имя отца — так и не смог.

Хотя со стороны это выглядит странно, пара счастлива. Седокова призналась, что постоянно ходит в футболках мужа и скоро подарит ему машину из-за проигрыша в споре.

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