«Всегда стильная»: Анна Седокова в топе актуального цвета «освободила» пышную грудь

Певица поддержела тренд на образы с преобладанием цвета фуксии.

Исполнительница Анна Седокова опубликовала свежее фото в трендовом образе с акцентом на выдающейся груди. Знаменитость оставила соблазнительный кадр в топе модного цвета на личной станице в Instagram.

Седокова запечатлелась за просмотром любимых сериалов с планшетом в руках. При этом Анна похвасталась голливудскими локонами и ослепительной улыбкой.

Артистка облачилась в ярко-розовый топ на тонких бретелях. Трендовый цвет наряда повторился и в спортивной кофте на замке, которую Седокова приспустила на стройных ручках.

Анна оголила одно плечо, приоткрыв шикарный вид на сочный бюст. Грудь Седоковой с трудом помещалась в тесный топ.

«Анечка, вы прекрасны», «Какая же красивая!», «Красотка и милашка», «Красавица, всегда стильная», «Дива и просто прелесть», «Аня, вы супер!», — написали восхищенные поклонники в комментариях под ярким фото.

Напомним, ранее Анна Седокова запечатлелась на фоне нарисованных джунглей в хищном платье. Певица поддержала тренд на анималистический принт в откровенном платье с вырезом и глубоким декольте.

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