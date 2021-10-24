«Какая прелесть»: Седокова в бикини ультрамодного оттенка изящно прогнула спинку у бассейна

Недавно стало известно, что Анна Седокова перебралась жить в Америку. Молодой муж артистки, 29-летний баскетболист Янис Тимма ждет контракт с западным клубом, а Анна тем временем наслаждается теплым климатом.

В своем микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлелась в бикини ультрамодного лавандового оттенка. Цвет купальника изящно подчеркнул ее роскошный калифорнийский загар, а фасон – все прелести фигуры.

«Огонь! Какая прелесть! Классная! Супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Седокова вышла замуж в третий раз в прошлом году. Артистка продолжает заниматься творческой деятельностью, а также развивает свой бренд одежды.

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