«Это махровый плед?»: Бузова в «пушистом» мини-платье с цепочкой на талии и ботфортах подверглась критике

Ольга Бузова начала свою карьеру еще на «Доме-2». В свое время она мечтала украшать обложки глянца. Теперь телеведущая выбирает, кому дать интервью, посещает премии и красные дорожки. Она следит за внешностью и особое внимание уделяет образам. На день рождения друзья дарят ей брендовые наряды, сумки и аксессуары. А минувшим летом артистка почти каждый день меняла образы, когда была на съемках.

По словам Ольги, она поправилась. Однако это не мешает ей носить наряды, которые ей хочется. Осенью она не раз отметилась в мини-юбке и топах. А накануне телеведущая приехала в Турцию. Целый день она отдыхала, а вот вечером прогулялась по пляжу в струящемся платье на запах, а потом устроила себе сытный ужин. Уже ближе к ночи Бузова отправилась на светский раут в рамках фестиваля, где состоялись показы мод.

Для такого случая телеведущая облачилась в необычное мини-платье из пушистой нежно-розовой ткани с поясом в виде цепочки. Образ дополнили белые кожаные перчатки и лаковые ботфорты в тон. Золотые аксессуары и высокий хвост завершили ее аутфит.

«Готова для этой ночи», — написала звезда.

Поклонникам мохнатое платье Ольги показалось не самым удачным, как и перчатки с обувью. Многие подвергли ее лук критике. «Что это за перчатки от сварочного аппарата?», «Перчатки лишнее, а так красиво!», «Словно путана из 90-х», «Это махровый плед?», «Вкус колхозницы», «Не сразу узнала! Японка в старом пледе», «Что за платье? Мохеровый ужас», «Нелепо выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.