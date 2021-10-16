МХАТ имени Горького открыл продажу билетов: Ольга Бузова снова готовится выйти на сцену театра

Певица и телеведущая Ольга Бузова 2 ноября выйдет на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин». На данный момент билеты на постановку продаются от тысячи до шести тысяч рублей.

Напомним, что спектакль «Чудесный грузин» вызвал прошедшим летом огромное количество споров в театральной среде. Многие известные актеры осудили прежде всего руководство МХАТа имени Горького за приглашение Ольги Бузовой в театр. Впрочем, нашлись и защитники.

Заметим, что изначально постановка должна была пройти в сентябре, но была перенесена. В том числе и из-за выборов в Государственную Думу, сообщает «Комсомольская правда».

Сама Ольга Бузова уже не раз отмечала, что с нетерпением ждет своего возвращения на сцену МХАТа имени Горького. В постановке, где речь идет о юности Иосифа Сталина, она исполнила роль шпионки Беллы Шанталь.

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