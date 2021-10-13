Красота в простоте: Ани Лорак в черном пальто оверсайз с широкими карманами предстала на променаде

Ани Лорак давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно ездит на гастроли, записывает дуэты и снимает клипы. Также певица много трудится над своими шоу, поэтому они всегда фееричные и красочные. Особое внимание звезда уделяет своим костюмам. Она любит подчеркивать достоинства фигуры, поэтому без стеснения носит короткие платья и шорты. По словам артистки, она научилась подбирать себе наряды.

Этой осенью Лорак успела отдохнуть в Дубае, но теперь вернулась в Москву. В свой выходной певица успела посетить салон красоты, а вот вечером устроила променад. Она запечатлелась на мосту в черном бесформенном пальто оверсайз с капюшоном и широкими карманами. Артистка распустила волосы и грациозно позировала на фоне цветных домов.

«С нетерпением жду выхода альбома. А уже 27 октября встретимся в Питере. Лучшие песни для вас!» — поделилась звезда новостью.

Поклонники были рады тому, что скоро услышат ее новые треки. Более того, многие отметили, что певице всегда удается выглядеть женственно. «Какая вы красивая, Каролина», «Шикарнейшие фото, как же вы радуете нас, Каролиночка, этой осенью», «Очень красивые фотографии, как всегда, в лучших традициях у самой красивой и талантливой певицы», «Она даже в бесформенно пальто выглядит роскошно», «Надень я такое, выглядела бы как картошка, а она дива», — прокомментировали пост подписчики.

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