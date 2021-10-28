«В гостях у Вани»: Лютаева в черном комбинезоне с брюками палаццо пришла на шоу к Урганту

Татьяна Лютаева — заслуженная артистка Российской Федерации. Она не только снялась в разных фильмах, но и продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Татьяна Борисовна вырастила дочку Агнию Дитковските от первого брака, а также сына Доминика Раманаускаса, которые пошли по стопам матери и стали актерами. У артистки уже есть внуки. Недавно она показала малыша Федора, который пошел в школу.

Сама Лютаева не часто выходит в свет. Она заботится о родных и много сил отдает работе. При этом ей удается сохранять моложавый вид. 28 октября она стала гостьей в шоу «Вечерний Ургант», которое ведет Иван Ургант. Для такого случая актриса выбрала женственный образ.

Татьяна Борисовна предстала в черном комбинезоне со струящимися брюками палаццо. Элегантный наряд дополнили туфли на каблуке. Монохромный образ подчеркнул ее талию, а также визуально сделал выше и стройнее. Актриса сделала неброский макияж и аккуратную укладку.

«Сегодня были в гостях у Вани. Эфир тоже сегодня», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от кадра. Многие осыпали комплиментами актрису. Пользователи Сети поразились тому, как молодо она выглядит в 56 лет. «Женственная, молодая и очень красивая!», «Костюм вам к лицу», «Стильненько как, Татьяна», «Вы — любимая актриса нашей семьи!», «Как хороши», «Женственна и неповторима», «Интересный наряд у вас», — прокомментировали пост подписчики.

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