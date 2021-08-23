«Человек, как река»: Татьяна Лютаева рассказала, как поддерживает фигуру в форме

Актриса не позволяет себе разлечься на диване у телевизора.

В 56 лет актриса Татьяна Лютаева может похвастаться завидной фигурой. В новом интервью журналисты спросили у звезды «Гардемаринов», как ей удается сохранять подтянутую форму. Звезда кино и сериалов ответила, что в любом возрасте нельзя распускать себя.

«Знаю точно, что человек, как река — чистая или с отходами… Если есть хот-доги, бутерброды с маслом, жирную колбасу, то и результат будет плохой, — отметила заслуженная артистка РФ. — Хожу каждый день по десять тысяч шагов, плаваю, занимаюсь на сайкл-тренажере, хожу на массаж. Ну и бегаю по дому в кругу семьи. Не бывает такого, что решаю провести вечер на диване у телевизора, я все равно что-то делаю».

Несмотря на свой выпад в сторону еды, Лютаева призналась, что любит застолья. Особенно семейные — когда все домашние приминают участие в готовке.

Сама актриса любит готовить особуко из говяжьей голени, баклажанную икру по-одесски и фаршированного карпа. Может сделать курник, но пироги и тортики обходит стороной.

Смотрите также: