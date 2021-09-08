«1 класс»: Лютаева показала своего подросшего внука от Дитковските за школьной партой

Татьяна Лютаева является советской актрисой. Она снялась в десятках разных фильмов. Не только сын Доминик Раманаускас, но и дочка Агния Дитковските пошли по ее стопам. Они тоже строят карьеру в кино. Примечательно, что Агния скрывает личную жизни. Долгое время не было известно, что она была замуж за Алексеем Чадовым. После развода они рассказали про свои отношения и сына Федора.

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В этом году семилетний мальчик впервые отправился в школу. Минувшим летом с ним много времени проводил отец. Чадов поддерживает дружеские отношения с экс-супругой и принимает активное участие в жизни наследника. А теперь своим внуком похвасталась Лютаева. Она опубликовала кадры, на которых Федор то сидит за партой, то играет на музыкальных инструментах на уроке.

«Федор. 1 класс», — написала артистка.

Поклонники восхитились первоклашкой. Многие отметили, что мальчик похож на маму. «Красота у вас в роду! Любуюсь и вами, и дочкой вашей. И внук — красавец!», «Очень красивый Федор ! Копия своей мамы», «Как же он похож на Агнию», «Какие глазки! Очень похож на маму», «Похож на маму как сильно! Круто!», «Хорошего настроения мальчику и хороших оценок», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Дитковските недавно тайно вышла замуж во второй раз. На этот раз избранником 33-летней артистки стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко.

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