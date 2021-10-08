Ольга Бузова в мини-платье и колготках поверх туфель пришла к Урганту на шоу

Певица нарядилась в ярко-красное, чтобы быть в центре внимания.

Каждый день певицы и телеведущей Ольги Бузовой расписан по минутам. Девушка задействована сразу в нескольких проектах, от которых пребывает в восторге, но не торопится их раскрывать.

А вот свой поход на вечернее шоу к Ивану Урганту скрывать не стала. Артистка стала героиней пятничного выпуска и для появления в студии Первого канала она выбрала ярко-красный цвет – чтобы приковать все внимание к своей персоне.

Бузова нарядилась в мини-платье с крупными алыми маками и красные колготки поверх туфель – давний тренд, не сбавляющий оборотов и в нынешнем сезоне. Кадрами со съемок красотка поделилась в своем микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!