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Ольга Бузова в мини-платье и колготках поверх туфель пришла к Урганту на шоу

Певица нарядилась в ярко-красное, чтобы быть в центре внимания.

Ольга Бузова в мини-платье и колготках поверх туфель пришла к Урганту на шоу
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Каждый день певицы и телеведущей Ольги Бузовой расписан по минутам. Девушка задействована сразу в нескольких проектах, от которых пребывает в восторге, но не торопится их раскрывать.

А вот свой поход на вечернее шоу к Ивану Урганту скрывать не стала. Артистка стала героиней пятничного выпуска и для появления в студии Первого канала она выбрала ярко-красный цвет – чтобы приковать все внимание к своей персоне.

Ольга Бузова
Ольга Бузова и Иван Ургант. Фото: instagram.com/buzova86/

Бузова нарядилась в мини-платье с крупными алыми маками и красные колготки поверх туфель – давний тренд, не сбавляющий оборотов и в нынешнем сезоне. Кадрами со съемок красотка поделилась в своем микроблоге.

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