«Проработала свои обиды»: дочка Малькова отказалась от иска к Макеевой ради матери

Актриса недавно сыграла свадьбу с Романом Мальковым, который ради нее оставил четверых детей и супругу в Словении. Их роман начался, когда мужчина еще был в первом браке. К сожалению, размолвки экс-супругов и дрязги коснулись детей.

Анастасия Макеева играла во многих мюзиклах, а также в театре. Зрители также видели ее в шоу «Ледниковый период – 2». Она несколько раз состояла в браке. У нее были отношения с Петром Кисловым, Глебом Матвейчуком и адвокатом Александром Саковичем.

А в этом году Макеева сыграла свадьбу с бизнесменом Романом Мальковым. Но их роман начался, когда мужчина еще был в первом браке со Светланой Мальковой, которая родила от него четверых детей.

С момента, как актриса открыто стала говорить о любви к Роману, у нее происходят конфликты с его экс-женой. Анастасия заверяет, что даже присылала подарки детям мужа от прошлых отношений, но ее высмеяли.

Дочка Малькова, Анна, заявила, что мачеха хочет ее задобрить подарками. В ответ актриса обвинила ее во лжи и даже пригрозила уголовным преследованием. На ребенка обрушилась волна хейта в Сети.

Светлана вместе с дочкой пошла в суд и подала иск, обвинив артистку в клевете, а также потребовав компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Но накануне производство по делу было прекращено. Оказалось, что дочка актера забрала заявление.

«Моя дочь проработала свои обиды и приняла решение отказаться от иска к Макеевой. Пусть все, что она сказала и сделала, остается на ее совести», — пояснила Светлана.

Добавим, что судебные тяжбы на этом не закончились. Малькову ждет еще одно заседание, которое связано с алиментами. Она готовится к очередному процессу, так как апелляция должна состояться в ноябре, пишет «СтарХит».

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