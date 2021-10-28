«Было одно условие»: Александр Ревва озвучил сумму, которую ему предлагали за эскорт-услуги

По словам музыканта и шоумена, случай приключился с ним в Новосибирске.

Шоумен Александр Ревва озвучил сумму, которую ему предлагали за эскорт-услуги. Случай произошел в Новосибирске несколько лет назад. Он выступал на юбилее у пятидесятилетней дамы как певец. По его словам, это была очень красивая женщина.

Как заметил Александр Ревва, после выступления он получил в подарок дорогие часы и цветы. После в гримерку зашла помощница юбилярши. Она заявила, что выступление очень понравилось имениннице и она хочет сделать еще один подарок.

«Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг». Александр Ревва

Напомним, что на видеосервисе Premier вышло шоу «Блеф», которое ведет Максим Галкин. В нем звезды врут друг другу и не краснеют. Цель каждого — отгадать, правда история или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выиграет тот, кто наберет больше баллов. В первом выпуске между собой схлестнулись Александр Ревва и Николай Басков. Причем история о эскорт-услугах оказалась, как позже выяснилось, правдой.

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