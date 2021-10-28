Мягкий плетенный диван и никакой школы! Лиза Галкина в стильной глянцевой куртке провела вечер на террасе в Грязи

Шоумен Максим Галкин по высшему разряду обустроил не только интерьеры в замке, но и постарался облагородить территорию сада.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин делился свежими осенними кадрами. На фото Лиза позировала вместе с братиком Гарри, уютно расположившись на мягком плетенном диване. Муж Примадонны по высшему разряду обустроил не только интерьеры в замке, но и постарался облагородить сад. К просторному дому ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале прилегает терраса.

Лиза позировала в стильной глянцевой куртке и модной беретке. Образ малышки дополнили алый свитшот с капюшоном и серебристые ботинки. Двойняшки болтали о том, о сем, отдыхая от уроков и школы.

«Лиза такая модница! Вся в маму Аллу», «Как они быстро выросли, совсем взрослые», «Гарри ну просто копия Максим, а вот Лиза похожа на маму», «Растут детки! Уже во втором классе учатся», «Ну молодцы!», «Когда в школу не надо! Прелестно», — пишут фолловеры.

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