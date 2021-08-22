«С красивым мужиком»: Александр Ревва устроил жене велопрогулку в Сочи

Победитель премии Муз-ТВ-2021 Александр Ревва запечатлелся с женой Анжеликой на велосипедах. Примечательно, что фото было сделано в Сочи. Туда знаменитости прилетели на фестиваль музыки.

Напомним, Ревва вместе в возлюбленной прошелся по красной дорожке сочинской «Новой волны» в черно-белом костюме. Загорелый артист сильно удивил некоторых поклонников посвежевшим видом.

А недавний снимок на личной страничке жены Реввы — Анжелики — объясняет, почему пара полна энергии. Несмотря на выступления и постоянные фотосессии на «Новой волне», Александр и Анжелика находят время для спорта. Муж и жена отправляются на велопрогулку даже ранним утром.

«Мое идеальное утро — уехать на велике завтракать с красивым мужиком», — заявила Ревва.

Анжелика запечатлелась с избранником в одинаково белоснежных майках. Вот только Александр дополнил верх черными шортами. А его жена нарядилась в короткую юбку под цвет майки. Возлюбленные завершили спортивные аутфиты бейсболками и кроссовками и позировали на велосипедах.

Напомним, ранее Ревва похвасталась повзрослевшей дочерью. 13-летняя Алиса выросла и стала напоминать поклонникам родительницы саму Анжелику.

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