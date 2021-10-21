«Она была не против этого»: Игорь Крутой обвинил жену в заигрывании с Николаем Басковым

Как отметил продюсер, его дочь Саша была на стреме и не допустила разрушения семьи.

Композитор и продюсер Игорь Крутой в Instagram заявил, что музыкант Николай Басков хотел увести у него жену Ольгу.

Как рассказал Игорь Крутой, все вместе они отправились в Каппадокию, которая находится в Турции. Там Крутой любовался лошадями и их природной красотой.

«Ну, а пока я любовался всем этим, Коля Басков пытался увести у меня жену. Похоже на то, что и она была не против этого. Но и лошади, и дочь Сашенька были на стреме, и не допустили этого вопиющего действа! До встречи, прекрасная Каппадокия!» Игорь Крутой

Напомним, что Николай Басков и Игорь Крутой дружат уже много лет. Не так давно композитор был на дне рождения «Золотого голоса России», которому исполнилось 45 лет.

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